Air France va représenter GOL en France

Cet accord stratégique, qui suit un partenariat de partage de codes mis en place en 2014, pourrait être par la suite étendu à l'Europe.

Air France a profité du salon IFTM Top Resa, qui se tient au Parc des Expositions de la Porte de Versailles jusqu'au 29 septembre, pour annoncer un accord stratégique avec la compagnie brésilienne GOL.

"A partir du 21 novembre, nous allons être le GSA (General Sales Agent ou agent commercial général) de GOL en France", explique Zoran Jelkic, directeur général du marché France d'Air France. "Nous opérons actuellement en partage de codes avec GOL, avec cinquante destinations en continuation de nos points d'entrée au Brésil. Quand le nouvel accord sera mis en place, nous allons pouvoir vendre des vols à l'intérieur même du Brésil, plus forcément en correspondance", ajoute-t-il. Depuis 2014, Air France et GOL ont mis en place un premier partenariat, consolidé par une prise de participation d'Air France de 1,5% dans le capital de GOL.

Cet nouvel accord coïncide avec l'annonce récente de l'ouverture d'une ligne Paris CDG-Fortaleza (Brésil) à partir de mai 2018 par la nouvelle filiale d'Air France, Joon. Ces deux fréquences hebdomadaires s'ajouteront aux trois fréquences hebdomadaires exploitées par KLM. A cette date, GOL aura posté à Fortaleza six avions pour proposer des correspondances vers sept grandes villes brésiliennes : Salvador de Bahia, Recife, Natal, Belem, Manaus, Brasilia et Rio de Janeiro.

"Nous allons proposer 35% de capacités supplémentaires à Fortaleza", explique Eduardo Bernardes, directeur commercial de GOL. "Nous nous réjouissons de la conclusion de ce partenariat stratégique qui suit celui que nous avons déjà conclu avec Delta aux Etats-Unis. Il nous permet d'être présent commercialement en France et bientôt en Europe, sans être obligé d'ouvrir des lignes intercontinentales long-courrier", poursuit Eduardo Bernardes.

La compagnie low cost GOL dispose d'une part de marché de 36% au Brésil. Elle a transporté 32 millions de passagers en 2016, avec une flotte de 120 avions (36 Boeing 737-700 NG et 84 Boeing 737-800 NG). Et elle a une commande en cours de 120 Boeing 737 MAX qui pour partie remplaceront les avions actuels et pour une autre accroiteront la flotte de GOL.