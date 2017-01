Air France va renforcer sa desserte marocaine cet été

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Avec Transavia, Air France assurera pour la saison estivale 128 vols hebdomadaires vers sept destinations marocaines : Agadir, Casablanca, Essaouira, Fès, Marrakech, Oujda et Rabat.

Enfin, du 17 juillet au 13 septembre, la compagnie française desservira la ville d'Agadir à raison de trois vols hebdomadaires en Airbus A319 et A320.

Air France va également renforcer sa desserte de Rabat, déjà exploitée avec deux vols quotidiens, par quatre fréquences hebdomadaires (lundi, mercredi, vendredi et dimanche). La desserte sera assurée à raison de 18 vols par semaine.

A compter du 26 mars 2017, Air France lancera une desserte Paris CDG-Marrakech, exploitée trois fois par semaine (mercredi, vendredi et dimanche) en Airbus A320 de 166 sièges.

