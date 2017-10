Air France va ouvrir un Paris CDG-Seattle

Cette ligne sera assurée cinq fois par semaine à partir du 25 mars 2018.

A compter du 25 mars 2018, Air France lancera une nouvelle route vers les Etats-Unis, entre Roissy CDG et Seattle. La ligne sera exploitée cinq fois par semaine en Boeing 777-200 tri-classes avec des capacités variant de 280 à 312 sièges. Cette desserte entrera dans le cadre de la société commune (joint venture) sur le transatlantique avec la partenaire de Skyteam, Delta Airlines.

Pour la saison été 2018, Air France proposera donc douze destinations vers les Etats-Unis au départ de Paris CDG et de Paris-Orly : Atlanta, Boston, Chicago, Détroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York-JFK, San Francisco, Seattle et Washington.

La joint venture avec Delta permet aux passagers d'accéder à plus de 270 destinations au-delà des 27 villes nord-américaines et plus de 215 destinations au-delà de 30 points d'accès européens à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique Latine .