Air France : trois Airbus A350 contre 2 Airbus A380

Air France a annulé les deux Airbus A380 qui lui restait encore à réceptionner en échange d'une commande pour trois Airbus A350-900 supplémentaires. C'est ce qui ressort du bilan des ventes et livraisons du constructeur européen pour le mois de janvier 2017. Air France avait dans le passé annulé deux options qu'elle détenait également sur des Airbus A380.

Avec ces trois A350 XWB supplémentaires, la commande d'Air France porte désormais sur 21 exemplaires fermes et non plus 18 comme indiqué dans le bilan d'Airbus pour le mois de novembre 2016. S'ajoutent plus de 20 options. En juin 2015, Air France avait décidé de repousser ses premières livraisons d'A350 d'octobre 2018 à 2019. De son côté, KLM a toujours sept A350-900 à réceptionner.