Air France présente ses résultats

La compagnie Air France – KLM a présenté ses résultats, arrêtés au 30 juin 2018.

Malgré un climat social tendu, Air France – KLM ne s'en sort pas si mal. Son chiffre d'affaires augmente ainsi de 4% au deuxième trimestre et sa recette unitaire de 1,7%, soutenus par une demande importante sur certains segments de marché. Ainsi, le nombre de passagers transportés par Air France – KLM a augmenté de 0,8% en un an, pour atteindre les 26 millions de voyageurs. Sur les vols moyens-courriers, la compagnie a vu ses résultats augmenter de 4,3%. Quant au long courrier, « il a continué à bénéficier d’une demande dynamique sur les activités principales du groupe, entraînant une hausse de la recette unitaire de 0,9% à change constant » rapporte Air France. Les vols long courriers ont particulièrement été soutenus par une demande provenant des pays d'Amérique du Nord (recette unitaire : +3,6%) et d'Amérique Latine (recette unitaire : +2,7%).

La filiale Transavia se porte bien également, avec une augmentation de 5,2% du nombre de passagers transportés. Transavia France a largement porté cette progression. « La capacité de Transavia France a enregistré une forte croissance de 19,4% tandis que celle de Transavia Hollande a légèrement reculé de 1,4% », détaille Air France.

Cette forte demande enregistrée par la compagnie lui a finalement permis de réduire l'impact de la hausse du prix du pétrole. Cependant si les premiers chiffres sont encourageants, les grèves ont tout de même impacté les résultats d'Air France – KLM. Ainsi, le résultat d'exploitation a rencontré une baisse considérable de 241 M€, pour s'établir à 345 M€. L'impact de ces grèves est alors estimé à 260 M€.