Air France ouvre les négociations sur Transavia

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Pour l'instant, la flotte de Transavia est constituée de 39 avions (31 Boeing 737-800, avec deux configurations à 183 ou 189 passagers, et 8 Boeing 737-700 de 149 passagers).

De son côté, la direction d'Air France-KLM s'est réjouie de cette forte adhésion pour le lancement des négociations pour l'ouverture du périmètre de flotte de Transavia. "Cette nouvelle avancée est un signe fort de l'amélioration des relations sociales et de la culture du dialogue au sein d'Air France a ainsi déclaré Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM.

Un vent nouveau semble vraiment souffler sur le dialogue social au sein d'Air France. Un cycle de négociation portant sur l'expansion de Transavia France a été lancé sur cette semaine par la direction d'Air France. "Partageant cette ambition, les représentants syndicaux du SNPL Air France ont approuvé à 97% une motion permettant de négocier le déplafonnement de la limite actuelle de 40 avions. "Le développement de Transavia représente une opportunité pour les emplois et les carrières des pilotes d'Air France. Le SNPL s'engage dans cette négociation avec confiance afin de trouver les modalités d'un accord qui permette à Transavia de devenir un acteur low cost majeur", a déclaré le président du SNPL Air France, Guillaume Gestas.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.