Air France-KLM va renouveler sa flotte moyen-courrier

Lors d'une intervention devant la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable le 18 janvier, Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France-KLM a dressé un panorama complet de ce qui attend le groupe aérien franco-néerlandais pour l'année en cours.

En avant-première, il a notamment annoncé la volonté pour le groupe de lancer cette année le renouvellement de sa flotte moyen courrier. "Nous allons faire un appel d'offres pour renouveler les flottes de Hop, d'Air France, de KLM et de Transavia auprès de l'ensemble des constructeurs pour créer une saine émulation et pouvoir trouver les meilleures solutions au meilleur coût. Nous allons sortir un cahier des charges avec une décision qui interviendra sans doute à la fin de l'année", a déclaré Jean-Marc Janaillac devant les sénateurs.

Le renouvellement de la flotte long-courrier, lui, bat son plein. "Actuellement, les A340, qui sont les plus anciens et par ailleurs les moins économiques et les plus consommateurs de carburant remplacés par des Boeing 787 (la compagnie doit recevoir au total quinze Dreamliner au total, avec une dizaine qui devraient être livrés à l'horizon 2020) et les A350 qui devraient arriver en 2019". La compagnie a aussi réaménagé sa flotte des 25 Boeing 777-200ER et 19 Boeing 777-300ER avec les nouvelles cabines Best.