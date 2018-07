Air France-KLM renforce ses liens avec les Chinoises

En quelques jours, le groupe franco-néerlandais a annoncé la formation d'une coentreprise (joint venture) unique avec China Southern et Xiamen Airlines, et un renforcement de celle avec China Eastern.

La Chine est toujours en ligne de mire pour Air France-KLM. Le groupe franco-néerlandais vient de faire deux annonces quasiment coup sur coup renforçant fortement les dessertes entre l'Europe et l'Empire du Milieu.

Le 16 juillet, Air France, KLM, China Southern Airlines et Xiamen Airlines ont annoncé la fusion de leurs accords de joint-venture existants. En connectant les réseaux des quatre compagnies aériennes, la joint venture propose aux clients des quatre compagnies un large choix de destinations reliant l'Europe (Paris CDG et Amsterdam) à la Chine (Beijing, Chengdu, Guangzhou, Hangzhou et Xiamen). Depuis 2006, KLM et China Southern forment une coentreprise sur la liaison Amsterdam-Pékin. En 2015, Xiamen les a rejoint sur la ligne Amsterdam-Xiamen. En 2010, Air France s'est alliée à China Southern pour former une joint-venture sur la ligne Paris-Guangzhou.

Trois jours après, Air France-KLM et China Eastern ont parallèlement annoncé qu'ils allaient étendre leur partenariat de coentreprise à partir de 2019. Dans le cadre de cet accord, les trois compagnies (Air France, KLM et China Eastern) prévoient de coopérer sur deux routes supplémentaires Paris-Wuhan et Paris-Kunming, notamment par un partage de codes réciproque. Air France et China Eastern ont débuté leur collaboration en 2000 sous la forme d'un partage de codes sur la route Paris-Shanghai. Le partenarait a été consolidé en 2012 grâce à un accord de joint-venture. KLM a rejoint la coentreprise en 2016, étendant l'accord à la route Amsterdam-Shanghai. Rappelons par ailleurs que China Eastern détient, depuis octobre 2017, une part de 8,8% du capital d'Air France-KLM et dispose d'un administrateur au conseil d'administration d'Air France-KLM.