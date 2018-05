Air France-KLM : Jean-Marc Janaillac démissionne

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

"Nous n'avions pas demandé la démission du PDG, nous la regrettons, mais le dialogue social n'est pas une option", a annoncé le SNPL. Le gouvernement en appelle, dans un communiqué conjoint de Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, "au sens des responsabilités de chacun afin de permettre à la compagnie de poursuivre son développement ". "C'est un immense gâchis qui ne peut que réjouir nos concurrents", a déclaré Jean-Marc Janaillac lors de la conférence de presse. Il n'en reste pas moins que ce résultat inattendu dénote un véritable malaise au sein de la compagnie française.

Le conflit social agite la compagnie depuis de nombreuses semaines et a entraîné déjà 13 jours de grève. Selon la direction d'Air France, les pertes liées à la grève pourrait se chiffrent déjà à "300 millions d'euros" au minimum.

Comme il s'y était engagé, Jean-Marc Janaillac, le président d'Air France-KLM en tire les conséquences. Il convoquera les conseils d'administration d'Air France-KLM et d'Air France le 9 mai et leur remettra sa démission, comme il l'a annoncé dans une conférence de presse à Paris. "Le management d'Air France, sous la direction de son directeur général Franck Terner, veillera au fonctionnement quotidien de la compagnie.

Le président d'Air France-KLM avait mis son poste dans la balance. Cela n'a pas suffit. Le résultat de la consultation sur l'accord salarial pluriannuel est sans appel. A 55,44%, les 46 771 salariés d'Air France qui ont fait entendre leur voix, ont voté "non". La participation à la consultation a atteint 80,33%. Le projet d'accord salarial du 16 avril, qui proposait 7% d'augmentation de salaires sur 4 ans, dont 2% dès 2018, est retiré.

Les salariés d'Air France ont voté non à 55,44% à la consultation sur l'accord salarial pluriannuel qui avait été ouvert à la signature le 16 avril.

