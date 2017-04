Air France-KLM et Singapore Airlines concluent un partenariat à grande échelle

Un partage de codes est mis en place entre les deux transporteurs à partir du 27 avril et d'autres développements pourraient intervenir.

Singapore Airlines et sa filiale Silk Air et le groupe Air France-KLM ont finalisé un partage de codes qui entrera en vigueur à compter du 27 avril. Selon les termes de cet accord, qui doit être encore soumis aux autorités de la concurrence, Singapore Airlines mettra le code "SQ" sur des vols opérés par Air France au départ de Roissy CDG vers dix destinations françaises et européennes : Aberdeen, Bordeaux, Edimbourg, Lisbonne, Lyon, Madrid, Marseille, Newcastle, Nice et Toulouse.

En contrepartie, Air France apposera le code "AF" sur les vols opérés par Singapore Airlines au départ de Singapour vers Melbourne et Sydney en Australie, et sur les vols opérés par Silk Air vers Kuala Lumpur et Penang en Malaisie, et Phuket en Thaïlande.

Singapore Airlines et Air France-KLM étudient la possibilité d'étendre cet accord à d'autre compagnies de leurs groupes respectifs. Une réciprocité sur les programmes de fidélité est aussi en discussion.