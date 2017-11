Air France-KLM et Jet Airways mettent le turbo

Le partenariat commercial entre Air France-KLM et Jet Airways va connaître une nouvelle accélération avec un réseau couvrant 44 villes indiennes et 106 destinations européennes.

Air France-KLM et Jet Airways ont choisi des évènements symboliques, les 70 ans d'Air France en Inde et les 25 ans de Jet Airways, pour donner un nouveau coup d'accélérateur à leur partenariat commercial noué en 2014, puis renforcé en 2016 par la mise en place de partage de codes pour les correspondances entre l'Europe et l'Amérique du Nord et entre les hubs de Jet Airways à Mumbai et Delhi en Inde via les hubs d'Air France-KLM à Paris et Amsterdam. Il s'agit cette fois d'améliorer et d'harmoniser l'offre aux passagers voyageant entre les trois continents. Notamment en travaillant sur les connectivités grâce à des horaires de vols adaptés via les hubs d'Air France-KLM et de Jet Airways ainsi qu'à Bangalore et Chennai.

Car, la capacité des partenaires entre l'Inde et l'Europe viennent de se renforcer avec l'ouverture d'un Chennai-Paris par Jet Airways ainsi que celles d'un Amsterdam-Mumbai et d'un Amsterdam-Bangalore par KLM. Des ouvertures de lignes qui seront suivies d'autres dans les années à venir. Comme le souligne Jean-Marc Janaillac, président d'Air France-KLM : "le marché Inde-Europe est un des marchés au coeur de la stratégie du groupe pour les années à venir". Les trois compagnies aériennes transportent déjà ensemble plus de 1,2 million de passagers dont la moitié en continuation sur l'Amérique du Nord avec désormais 64 vols hebdomadaires entre les hubs de Paris et d'Amsterdam et quatre destinations en Inde.

Ce renforcement des capacités et l'amélioration des connectivités entre les vols s'accompagnent d'une expérience de voyage harmonisée et fluide sur tout le parcours (enregistrement, traitement bagages, accès salons,...), de la réciprocité des programmes de fidélisation et d'une coordination des ventes et des services. Un partenariat qui aura aussi un volet fret puisque Jet Airways Cargo et Air France-KLM Cargo.