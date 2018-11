Air France-KLM et China Eastern étendent leur co-entreprise.

Air France-KLM et China Eastern Airlines ont annoncé le 26 novembre une extension de leur accord de co-entreprise (joint venture). A compter du 1er janvier 2019, cette accord sera étendu à deux routes supplémenaires : Paris-Wuhan et Paris-Kunming. Air France, KLM et China Eastern Airlines offriront notamment à leurs clients respectifs des nouvelles routes en partage de codes, et développeront les possibilités de correspondance. "Cet accord majeur concrétise les objectifs que nous avons exprimés en juillet dernier. Notre partenariat stratégique fort et de long terme avec China Eastern Airlines permet à nos clients de bénéficier d'une offre encore plus riche et harmonisée entre toutes les compagnies", a déclaré Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM et directeur général d'Air France.

Air France et China Eastern Airlines ont débuté leur collaboration en 2000 sous la forme d'un partage de codes sur la route Paris-Shangai. Le partenariat a été consolidé en 2012 grâce à un accord de joint-venture. KLM a rejoint cette joint-venture en 2016, étendant ainsi l'accord à la route Amsterdam-Shanghai. Depuis octobre 2017, China Eastern Airlines détient 8,8% du capital d'Air France-KLM et dispose d'un poste d'administrateur au conseil d'administration d'Air France-KLM.