Air France-KLM aura un résultat net positif en 2016

"Air France-KLM aura un résultat opérationnel et un résultat net positifs en 2016". C'est la principale information qui est sortie de la traditionnelle cérémonie des voeux à la presse de Jean-Marc Janaillac, président d'Air France-KLM. "L'année 2016 a été contrastée, avec un contexte international tendu et des attentats meurtriers en France qui ont pesé sur les résultats", explique Jean-Marc Janaillac. Néanmoins, les prix bas du pétrole et du dollar ainsi que les performances opérationnelles du groupe ont permis de préserver les résultats, avec un chiffre d'affaires qui devrait être d'environ 25 milliards d'euros, dont 19 pour l'activité transport passagers.

"Le statu quo n'est pas une option. Car l'année 2017 promet d'être difficile, avec des prix du pétrole et du dollar qui remontent, une profitabilité faible et une dette réduite, mais qui reste encore élevée. La concurrence reste aussi très forte avec les compagnies d'Asie et du Golfe et l'émergence des transporteurs low cost long courrier".

Sur l'ensemble de l'année, le groupe a transporté 93,4 millions de passagers (+4%). Le trafic d'Air France et HOP! est en léger recul à 49,7 millions de passagers (-1,4%), tandis que celui de KLM (30,4 millions de passagers, +6,4%) et de Transavia (13,2 millions de passagers, +22,7%) sont en hausse.