Air France-KLM : Anne-Marie Couderc fait la transition

Comme l'annonçait de nombreux quotidiens de presse économique, Anne-Marie Couderc a été officiellement nommée le 15 mai Présidente non-executive du Conseil d'administration d'Air France-KLM et Présidente non-executive du Conseil d'administration d'Air France-KLM. Elle était auparavant présidente de Presstalis. Cette décision fait suite à la démission de Jean-Marc Janaillac, consécutive au résultat négatif de la consultation des salariés d'Air France sur le projet d'accord salarial pluriannuel.

Comme le précise le communiqué : "Cette gouvernance de transition est instaurée pour la période nécessaire pour finaliser le processus de succession de Jean-Marc Janaillac, période qui devra être la plus brève possible. Le Comité de nomination et de gouvernance confirme avoir lancé les recherches pour formuler des recommandations au Conseil sur la gouvernance pérenne. La gouvernance de transition retenue ne préjuge en rien de la gouvernance pérenne qui sera décidée par le Conseil dont la mise en place mettra ainsi fin à la période de transition et les fonctions liées à celle-ci".

Pour assister Anne-Marie Couderc, un Comité de direction collégiale (CDC) pour Air France-KLM est constitué. Il se compose de Frédéric Gagey, directeur-général adjoint en charge des Finances d'Air France-KLM, qui fera fonction de Directeur général du Groupe, de Franck Terner, directeur général d'Air France et de Pieter Elbers, président du directoire KLM. Frédéric Gagey assurera le rôle de porte-parole du CDC. Pour ce qui concerne Air France, proprement dit, Franck Terner est maintenu dans ses fonctions de directeur général.