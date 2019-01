Air France-KLM a passé la barre des 100 millions de passagers en 2018

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le secteur long-courrier a pour sa part généré un trafic de 27,4 millions de passagers en 2018, soit une hausse de 2,5% par rapport à l’année précédente. Le niveau de remplissage moyen est aussi très élevé, avec un taux moyen de 88,4% (+0,5 point). L’axe principal des lignes long-courrier reste traditionnellement l’Amérique du Nord, avec un total de 8,2 millions de passagers transportés (+3,3%). Le taux de remplissage moyen gagne 0,3 point, à 88,9%. Suivent l’Asie (6,4 millions de passagers, +3,1%), l’Afrique-Moyen Orient (qui, avec 5,5 millions de passagers, est le seul axe en recul de 1,6%), l’Amérique Latine (3,4 millions de passagers, +8,9%) et les C.O.I (Caraïbes-Océan Indien) sur les liaisons desquels 3,7 millions de passagers ont voyagé en 2018 (+0,5%).

Le secteur court et moyen-courrier a généré un trafic total de 58,1 millions de passagers en 2018, en croissance de 1,8% par rapport à l’année précédente, avec un taux de remplissage moyen de 83,3%, qui gagne 0,7 point par rapport à 2017. Sur l’année, la compagnie low cost Transavia a transporté 15,8 millions de passagers, soit une croissance de 7,1% par rapport à 2017. Cette excellente performance transparaît aussi dans le taux de remplissage qui gagne 1,4 point, à 92%.

