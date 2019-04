Air France et KLM trouvent un relais en Grèce

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Air France et KLM signent un accord de commercialisation avec la compagnie régionale grecque Sky Express . Il permet aux deux premières d'étendre leurs offres sur 24 destinations en Grèce au-delà d'Athènes que Air France dessert à raison de 39 vols hebdomadaires en Airbus A319 au départ de Paris/CDG tandis que KLM assure 14 vols par semaine au départ d'Amsterdam/Schiphol. Au moyen de son parc de sept ATR 42-500 et trois ATR 72-500, Sky Express effectue jusqu'à 377 vols par semaine au départ d'Athènes sur 24 destinations grecques qui sont désormais ouvertes à réservation sur billet unique sur tous les vols assurés par Sky Express .

Air France et KLM signent un accord commercial avec la compagnie régionale grecque Sky Express qui apporte ses 24 lignes desservant les îles du pays au moyen d'ATR 42/72-500.

