Air France et Air Madagascar se déchirent en justice

La nouvelle audience du 13 février devra permettre de clarifier cet embrouillamini juridique. Si jamais le tribunal de commerce donne raison à Air France, le règlement des impayés devrait peser un peu plus dans le redressement financier d'Air Madagascar.

Alors que le développement du partenariat Air Austral/Air Madagascar bat son plein, le détricotage des relations entre Air Madagascar et Air France devrait se régler en justice. Selon la presse malgache, Air France a réclamé le 12 décembre dernier un montant de 46 millions de dollars de loyers impayés portant sur un contrat de location vente de deux A340 datant de 2012.

