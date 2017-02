Air France en direct vers les Maldives cet hiver

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les vols seront opérés le mercredi et le samedi au départ de Paris, le jeudi et le dimanche au départ de Malé.

Les vols seront opérés en Boeing 777-200, avec les toutes dernières classes de voyages d'Air France, et une capacité de 312 sièges, dont 28 en classe affaires, 24 en Premium economy et 260 en classe économique.

A compter du 1er novembre 2017 et jusqu'au 28 avril 2018, Air France opérera deux vols hebdomadaires directs vers Malé, la capitale des Maldives, au départ de Roissy CDG.

