Air France : cinq Boeing 787 pour dix destinations

D'ici à la fin de l'année 2017, Air France comptera cinq Boeing 787-9 en flotte. Ils seront exploités sur dix destinations.

Air France alignera cinq Boeing 787-9 d'ici à la fin de cette année. A eux cinq, ils desserviront dix destinations dans le monde. Reliant déjà Le Caire, Londres et Montréal au départ de l'aéroport de Paris/Charles de Gaulle, les Boeing 787-9 seront progressivement mis en service sur Abidjan, Bamako, Boston, Toronto, Panama City, Lyon et Sao Paulo. L'Afrique et l'Amérique du Nord sont les deux principaux marchés bénéficiaires de cette mise en ligne du Boeing 787-9.

Air France-KLM a commandé ferme un total de dix-sept 787-9 et désormais huit 787-10. S'ajoutent des options sur 25 exemplaires supplémentaires. Au fil du temps, le groupe a progressivement transformé des 787-9 en 787-10. Une conversion qui a d'abord porté sur six 787-10, puis sept en décembre 2016. Cette version est surtout destinée à KLM dans un premier temps, même si Air France a des options sur le 787-10.

A fin juillet 2017, le groupe franco-néerlandais n'avait réceptionné que deux 787-9 possédés en propre puisque douze exemplaires sont pis en location auprès d'AerCap. Air France a choisi un aménagement trois classes pour ses Boeing 787-9 pour un total de 276 sièges dont 21 dans une classe Premium Economie qui a été revue et bénéficie d'un nouveau siège qui a pris en compte les retours clients sur la première version.