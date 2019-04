Air France choisit APG comme représentant général en Géorgie

La compagnie Air France a annoncé qu'elle avait choisi APG (Air Promotion Group), le plus grand réseau mondial de représentants de compagnies aériennes, pour être son représentant général (GSA ou "Global Sales Agent") en Géorgie.

Air France propose vers la Géorgie deux vols hebdomadaires en propre, plus deux autres opérés par son partenaire Georgian Airways.

Les vols sont opérés les lundis, mercredis, jeudis et dimanches en Airbus A320. Les vols décollent de Paris-CDG à 13h25 et atterrissent à Tbilissi à 20h10. De Géorgie, ils décollent de Tbilissi à 9h00 et atterrissent à Paris CDG à 12h10.