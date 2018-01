Air France a inauguré son salon rénové à CDG 2

Une première partie a été dévoilée le 25 janvier et de nouveaux espaces seront inaugurés en juillet prochain.

Situé dans le hall L du terminal 2 de Roissy Charles de Gaulle, le salon business d'Air France rénové s'étend sur une superficie de 3200 m2. Une première partie de 2180 m2 a été ouverte le 25 janvier. En juillet 2018 de nouveaux espaces seront inaugurés. Plus de 550 m2 seront consacrés au bien-être des passagers avec notamment un espace de relaxation avec des chaises longues ou des mini-suites, un bar "détox" qui propose une large sélection de thés, un espace dédié aux soins du visage avec deux cabines privatives, deux saunas à usage privatif et des douches.

Le salon dispose par ailleurs d'un espace de restauration dans l'esprit d'une brasserie parisienne avec une cuisine ouverte ou un chef dresse les plats devant les clients.

Air France a aussi innové en proposant aux passagers Business et Flying Blue Elite Plus, des espaces inédits. Le "Club" est un lieu privatisable, pour s'isoler ou se réunir dans une ambiance plus intime. Le "Petit Salon" permet de se reposer au calme dans une zone sans téléphone portable. L'espace "A votre service" est une sorte de comptoir de conciergerie où des personnels d'Air France peuvent assister les passagers pour la réservation des douches et des saunas, changer les réservations de vols ou les attributions de siège. Enfin des vitrines "Air France Shopping" peuvent permettre aux passagers de se procurer des objets inédits griffés Air France.