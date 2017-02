Air Europa va aligner le Boeing 787 sur Paris-La Havane

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les prix démarrent à 527€ TTC en classe économique et 1879€ TTC en classe business.

La compagnie espagnole Air Europa mettra sur la ligne Paris-La Havane (via Madrid) son sixième Boeing 787 Dreamliner. Les passagers pourront ainsi profiter d'un appareil plus confortable tout au long de la ligne quotidiennement.

Dès le 15 mars, la compagnie privée espagnole mettra sur la ligne son deuxième Dreamliner pour l'année 2017 et le sixième depuis 2016.

