Air Europa positionne son sixième Boeing 787 Dreamliner vers Cuba

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Les Boeing 787 d'Air Europa sont équipés en deux classes, avec une capacité de 296 passagers (274 en classe économique et 22 en classe affaires).

La prochaine sera Lima à partir du 20 juin. Le Boeing 787 effectuera d'abord entre mi-mai et mi-juin une desserte de Montevideo en Uruguay, pour "rôder" l'avion.

Pour mémoire, la première destination qui a été desservie en Boeing 787 par Air Europa est Miami, suivie par Bogota et Saint Domingue l'an dernier et enfin Buenos Aires en janvier.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.