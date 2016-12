Air Europa ouvre Guayaquil et Cordoba

Après Bogota (Colombie) le 28 juin, la compagnie espagnole a ouvert le 16 décembre des nouvelles lignes vers l'Equateur (Guayaquil) et le 18 décembre vers l'Argentine (Cordoba), accessibles au départ de Paris via Madrid.

Air Europa consolide son réseau au départ de Madrid vers le continent américain. Après la ligne ouverte vers Bogota le 28 juin dernier, la compagnie espagnole a lancé une ligne vers l'Equateur le 16 décembre (Guayaquil), et vers l'Argentine le 18 décembre (Cordoba).

En 2017, Air Europa complètera son réseau avec une nouvelle ligne vers San Pedro Sula (Honduras) à compter du 27 avril et une desserte vers Boston qui sera opérée du 14 juin au 8 septembre.

Fin 2016, cinq Boeing Dreamliner 787-8 auront rejoint la flotte d'Air Europa sur les destinations suivantes : Miami, Bogota, New York, Saint Domingue et Buenos Aires. Air Europa possèdera fin décembre une flotte de 51 appareils : 11 Embraer 195, 20 Boeing 737-800, 15 Airbus A330 et 5 Boeing 787 Dreamliner.