Air et Cosmos est partenaire media d'Helitech à Londres, présent avec Air et Cosmos International.

Paris, le 14 septembre.

Les visiteurs du Salon Helitech International du 3 au 5 octobre à Londres découvriront le dossier Hélicoptères civils d'Air&Cosmos en anglais, via la distribution massive d'un tiré-à-part en anglais "Air&Cosmos International" du dossier dédié à ce secteur à paraître le 29 septembre.

Le bouclage de cette opération spéciale est fixé au mercredi 20 septembre.

Partenaire media historique de cet événement, Air&Cosmos sera bien-sûr présent sur le Salon Helitech avec un stand "lounge" pour y accueuillir ses lecteurs, partenaires, amis et visiteurs : stand # L29.

AIR&COSMOS sur HELITECH

• Yann Cochennec, Rédacteur-en-chef : ycochennec@air-cosmos.com

• Henry de Freycinet, Business development : 06 76 14 57 02, hdefreycinet@air-cosmos.com

• Cyril Mikaïloff, Directeur commercial : 06 21 71 11 18, cmikailoff@air-cosmos.com

A propos d'Air & Cosmos :

Créé en 1963, Air & Cosmos Magazine - le seul hebdomadaire aéronautique BtoB en langue française - couvre et analyse l’actualité mondiale de l’industrie aéronautique et spatiale, celle de ses produits civils et militaires ainsi que de ses clients et partenaires financiers. Soutenu par une puissance croissante sur les réseaux sociaux, Air & Cosmos développe les canaux numériques pour diffuser sa production éditoriale - Applications, newsletters thématiques, site Web en français, site Web en anglais. Air & Cosmos organise aussi des événements et conférences à travers toute la France.

