Air Côte d'Ivoire choisit le WEFA de Safran pour ses A320

Air Côte d'Ivoire réceptionnera un deuxième Airbus A320ceo en octobre. Le premier a été livré en juillet dernier. La compagnie aérienne sera la première en Afrique à utiliser le système WEFA développé par Safran Electronics & Defense.

L'arrivée des Airbus A320ceo acquis en propre s'accompagnera chez Air Côte d'Ivoire de la mise en place du système de collecte et de transmission de données de vol WEFA développé par Safran Electronics & Defense. Air Côte d'Ivoire, qui a commandé ferme cinq Airbus A320ceo et A320neo, sera la première compagnie aérienne à utiliser le système WEFA en Afrique. Air Côte d'Ivoire utilise déjà la solution de contrôle des données de vol Cassiopée de Safran Electronics & Defense sur ses Airbus A319 et A320 en exploitation dans le cadre de contrats de location.

L'offre complète en gestion de données de vol de la filiale du groupe Safran comprend le système WEFA associé à Cassiopée et au système d'aide à la maintenance (ACMS). Les compagnies aériennes peuvent ainsi "récupérer les données de l'avion juste après l'atterrissage, ce qui leur permet de gérer les données de vol à distance en utilisant une connexion 3G+ sécurisée, afin d'étudier immédiatement les rapports de sécurité et de planifier à l'avance les opérations de maintenance". Le tout dans les deux heures suivant l'atterrissage. Enfin, la transmission de données sans fil permet de "récupérer automatiquement et en continu toutes les données de vol de l'avion" avec à la clef une réduction des retards, des coûts. Sans oublier la fin du risque de perte de données.