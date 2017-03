Air Côte d'Ivoire : Air France/KLM participera à l'augmentation de capital

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour Air France/KLM, qui dessert désormais Abidjan en Airbus A380, Air Côte d'Ivoire s'affirme donc comme un partenaire de plus en plus précieux qui mérite amplement qu'on l'aide à réussir sa nouvelle augmentation de capital.

Face à ces perspectives de croissance, Air Côte d'Ivoire continue de renforcer sa flotte. La compagnie aérienne a commandé ferme trois Airbus A320neo et deux A320ceo. Ces derniers doivent rejoindre l'actuel parc de quatre A319ceo et deux A320ceo qui sont exploités sous contrats de location. S'ajoutent quatre turbopropulseurs Bombardier Q400.

Un environnement qui ne peut que favoriser le développement d'Air Côte d'Ivoire dont le trafic s'est élevé à 700 000 passagers en 2016, conformément à l'objectif défini par l'équipe dirigeante. Soit une progression de 16 % par rapport à 2015, année durant laquelle le nombre de passagers transportés avait bondi de 50 % pour atteindre un peu plus 604 000 voyageurs.

Il s'agit de faire de l'aéroport d'Abidjan un véritable "hub" régional et pour cela le gouvernement ivoirien a supprimé ou réduit certaines taxes qui pesaient sur les passagers transitant par la plate-forme. A l'instar de ce que les pays du Golfe ont mis en place, la Côte d'Ivoire a installé à son tour "un système aérien" dont tous les outils sont destinés à favoriser la croissance des échanges aériens.

Suite à cette première phase, la participation d'Air France/KLM est passée de 20 % à 10,8 % tandis que la BOAD détient désormais 7,7 % et les investisseurs privés contrôlent désormais 25,7 % en incluant les 15 % du fonds d'investissement ivoirien Golden Road. La solidité du redécollage d'Air Côte d'Ivoire se confirme de mois en mois et cela en fait un partenaire crédible d'autant que le gouvernement ivoirien a une véritable stratégie en matière de transport aérien.

En clair, Air France/KLM participera à l'augmentation de capital prévue par Air Côte d'Ivoire pour financer ses achats d'avions et son développement. L'objectif est de porter le capital à 100 milliards de FCFA, soit 152 M€, après une première augmentation de 99 M€ réalisée au début 2016 et qui s'est traduite par l'arrivée de la Banque Ouest-Africaine pour le Développement (BOAD) aux côtés de nouveaux investisseurs.

