Air&Cosmos renforce son influence en Belgique.

Depuis trois ans, Air&Cosmos renforce sa présence en Belgique.

Notre correspondant permanent, Benoit Gilson, couvre l’actualité de l’industrie aéronautique, de la défense et du transport aérien belge. Il anime également depuis Bruxelles l’activité événements Air&Cosmos Events.

En parallèle, Air&Cosmos multiplie ses actions pour développer son audience par la conquête de nouveaux abonnés BtoB en Belgique : institutionnels belges et communautaires, industriels, gestionnaires aéroportuaires et compagnies aériennes.

Aujourd’hui, Air&Cosmos est heureux d’annoncer que son magazine hebdomadaire réaffirme sa présence dans 22 kiosques et librairies situés à des emplacements stratégiques à Bruxelles.

Cyril Mikaïloff, Directeur Commercial d’Air&Cosmos, commente ce renforcement en kiosques à Bruxelles :

« Avec une couverture rédactionnelle accrue de la Belgique, il était déjà naturel qu’Air&Cosmos soit plus visible et mieux distribué à Bruxelles. Les 22 kiosques sélectionnés sont désormais positionnés stratégiquement au cœur du quartier européen, de l’aéroport et de la gare internationale. Et j’ai choisi de proposer notre hebdomadaire au tarif de 6,30€, à peine 50 centimes de plus qu’en France ».

Cyril Mikailoff souligne aussi que « ce retour en kiosques à partir de notre édition de ce vendredi 17 novembre est une nouvelle preuve qu’Air&Cosmos continue à investir pour son déploiement dans les pays francophones.»

Contactez-nous pour obtenir la liste des kiosques bruxellois partenaires proposant Air&Cosmos.