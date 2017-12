Communiqué de presse.

Paris, le 6 décembre 2017.

Air & Cosmos publie son « Guide Avions de combat 2018-2019 »

Après plusieurs années d'absence, Air & Cosmos publie la nouvelle édition de son hors-série de 100 pages, dos carré, guide de référence passant en revue tous les avions de combat modernes du monde.

Très attendu, ce hors-série est disponible dès aujourd’hui, au prix de 9,90 euros.

20 000 exemplaires ont été mis en place dans toute la France, dans une sélection de kiosques réalisée par notre partenaire Mercuri, en charge du réglage des points de vente pour Air & Cosmos.

L'ouvrage est écrit et réalisé par Emmanuel Huberdeau, Justine Boquet et Antony Angrand à la rédaction d'Air & Cosmos. Sa réalisation artistique et sa maquette sont assurées par Mourad Cherfi, collaborateur régulier d'Air & Cosmos.

Emmanuel Huberdeau, rédacteur défense d’Air & Cosmos, détaille ce hors-série : « Nous avons voulu offrir à nos lecteurs un panorama exhaustif des avions de combat en service dans le monde, mais également leur présenter le rôle des différents types d'appareils militaires. Nous espérons que ce hors-série leur permettra de mieux appréhender les enjeux du combat aérien. »

Contactez-nous pour plus d’informations.

Trouvez le point de vente le plus proche de chez vous, en cliquant ICI.

Pièce jointe : ce communiqué en PDF.

Henry de Freycinet, Communication

Tel: +33 6 76 14 57 02 ; Twitter: @HenryAiretC

A propos d'Air & Cosmos :

Créé en 1963, Air & Cosmos Magazine - le seul hebdomadaire aéronautique BtoB en langue française - couvre et analyse l’actualité mondiale de l’industrie aéronautique et spatiale, celle de ses produits civils et militaires ainsi que de ses clients et partenaires financiers. Soutenu par une puissance croissante sur les réseaux sociaux, Air & Cosmos développe les canaux numériques pour diffuser sa production éditoriale - Applications, newsletters thématiques, site Web en français, site Web en anglais. Air & Cosmos organise aussi des événements

et conférences à travers toute la France.