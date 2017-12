Air & Cosmos et l'Usaire décernent leurs prix à Patrice Caine et Bruno Guimbal

Air & Cosmos et l'Usaire ont décerné leur prix "Personnalité de l'année" à M. Patrice Caine, président du groupe Thales. Bruno Guimbal, président de Hélicoptères Guimbal, a reçu le "prix de l'Innovation".

Air & Cosmos et l'Usaire ont décerné leur prix "Personnalité de l'année" à M. Patrice Caine, président du groupe Thales, dans le cadre prestigieux des salons du Cercle Interallié, à Paris. En 2016, le récipiendaire avait été M. Eric Trappier, président de Dassault Aviation. Cette année, le prix est venu distinguer la stratégie de transformation de Thales menée sous la houlette de Patrice Caine. "Votre vision du Thales de demain est à la fois très simple et très claire : faire de votre groupe groupe un champion mondial du digital. Pour y arriver, vous vous appuyez sur les « cellules grises », les compétences des équipes multi-métiers de Thales. Une armée d'ingénieurs logiciels et d'artistes du code pour créer des innovations de rupture dans quatre domaines bien ciblés : connectivité et internet des objets, big data, intelligence artificielle et cybersécurité. Les trois facteurs clefs de ce que vous appelez une transformation réussie sont tous bien là. C'est pour cela que ce prix vous est remis ce soir », a souligné Hubert de Caslou, président d'Air & Cosmos.

Nouvellement créé, le premier prix de l'Innovation a été remis à Bruno Guimbal, président de Hélicoptères Guimbal. Fondée en 2000, la PME Hélicoptères Guimbal a progressivement réussi à s'imposer sur le marché mondial des hélicoptères à pistons, passant même devant Robinson (cf. A&C n° 2559). "Je ne me souviens plus quand j'ai pris cette décision stupide de me lancer dans cette aventure", a commenté Bruno Guimbal en recevant son prix des mains d'Hubert de Caslou, de Pascal Parant, président de l'Usaire et vice-président marketing d'AAR Group.; et de Michel Dubarry, vice-président de l'Usaire et président Europe de Rolls-Royce International.