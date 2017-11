Communiqué de presse

Air&Cosmos couvrira le Dubaï Airshow 2017 du 12 au 16 Novembre.

Paris, le 10 novembre 2017.

Comme à chacune de ses éditions, le Dubaï Airshow sera couvert sur place par la rédaction d’Air&Cosmos. Emmanuel Huberdeau, Rédacteur Défense, et Jean-Baptiste Héguy, Rédacteur Transport Aérien, seront les envoyés spéciaux de la Rédaction et couvriront dès dimanche l’actualité du Salon - en ligne sur le site web d’Air&Cosmos ainsi que dans le compte-rendu à paraître dès vendredi 17 novembre dans Air&Cosmos magazine.

Toujours avec la même volonté de servir au mieux ses lecteurs et tout les acteurs de la communauté aéronautique et spatiale, Air&Cosmos investit d’autant plus dans la couverture des Trade Shows aéronautiques internationaux que la liste des exposants français est longue : ce sera le cas à Dubaï avec la présence de nombreux grands groupes, PME et ETI.

Hubert de Caslou, Directeur de la Publication d’Air&Cosmos Magazine, confirme ainsi cette volonté :

« Je souhaite que Air&Cosmos soit toujours davantage au plus près de l’actualité civile, défense et espace: le Salon de Dubaï est un grand salon et un rendez-vous incontournable. Les deux journalistes appuyés par le reste de la rédaction couvriront les annonces et les nouveautés du Salon, iront à la rencontre des entreprises. Pour compléter le dispositif: un large « preview » du Salon ce vendredi 10 novembre dans le magazine, une publication en anglais diffusée à plusieurs milliers d’exemplaires, sur place et via nos canaux numériques.

Elle sera disponible via notre site Air&Cosmos International dans une rubrique Dubaï Airshow 2017. »

D’autre part et pour rappel, Air&Cosmos est partenaire media historique du Salon du Dubaï, support de sa communication auprès des industriels francophones.

Pièce jointe : ce communiqué en PDF.