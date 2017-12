Air & Cosmos a accueilli les 25e Prix Espace & Industrie

Le 16 décembre, dans les locaux d'Air & Cosmos, sept projets de clubs aérospatiaux de jeunes ont été récompensés par sept prix prestigieux.

Depuis 1969, chaque année correspondant au Salon du Bourget, l'association Planète Sciences (cheville ouvrière du Cnes depuis 1962 pour les activités expérimentales à destination des jeunes), le Cnes, le Gifas et plusieurs industriels des secteurs aéronautique et spatial (cette année, Arianespace, MBDA et Sodern) récompensent les meilleurs projets de clubs aérospatiaux de jeunes. La plupart d'entre eux ont été mis en œuvre lors de la campagne annuelle de lancement « C'Space » .

Et les lauréats sont...

Neuf projets étudiants étaient en lice cette année : 5 fusées expérimentales, 2 mini-fusées expérimentales et 2 ballons expérimentaux. Sept ont été récompensés :

- le prix Arianespace a été remis à la fusée expérimentale bi-étage (active) Matriochka du club Estaca Space Odyssey (École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, à Levallois-Perret)

- le prix MBDA a été remis à la minifusée expérimentale Ensmatic New Space Module Aeroglider (embarquant un mini-planeur) du club Ensma (École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique, à Chasseneuil-du-Poitou)

- le prix Sodern a été remis à la nacelle expérimentale Orseus IV du club de l'Institut universitaire de technologie d'Orsay

- le prix Cnes a été remis à la fusée expérimentale Altaïr du club de collégiens et lycéens Acelspace (Les Clayes-sous-Bois), les benjamins de la compétition

- le prix Gifas a été remis à la fusée expérimentale FSX-32 du club Cles-Facil (Institut national des sciences appliquées de Lyon)

- le prix « Coup de coeur » de Planète Sciences a été remis à la fusée expérimentale Alpha Rocket du club Electrolab (Fablab basé à Nanterre), pour son action en faveur des jeunes.

Air & Cosmos, qui accueillait la cérémonie dans ses locaux, a remis pour la première fois le prix Communication au club EirSpace (École nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux) pour son projet de fusée expérimentale bi-étage (passive) Déméter.