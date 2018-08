Air China prend livraison de son premier A350-900

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Sichuan Airlines opère de son côté une flotte constituée de 135 avions d'Airbus, composée de 123 A320 et de 12 A330.

En parallèle Airbus a annoncé que Sichuan Airlines avait également pris livraison de son premier A350-900, loué auprès de la société AerCap. Celui-ci peut accueillir 331 passagers, à savoir 28 en classe affaires et 303 en classe économique.

Cet A350-900 vient compléter la flotte d'appareils Airbus opérés par la compagnie chinoise. Ainsi, l'industriel détaille qu'Air China dispose de 201 avions produits par Airbus, dont 142 appartenant à la famille A320 et 59 à la famille A330.

Le 8 août, Air China a pris livraison de son premier A350-900 à Toulouse. Il s'agit de la première compagnie chinoise à réceptionner cet appareil. L'A350-900 d'Air China a été configuré afin de pouvoir accueillir jusqu'à 312 passagers, répartis sur trois classes. Ainsi, 32 sièges sont disponibles en classe business, 24 en classe premium economy et 256 en classe economy.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.