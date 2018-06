Air China et Air Canada créent une coentreprise

C'est la toute première fois qu'une coentreprise (joint-venture) est créée entre une compagnie aérienne chinoise et une compagnie aérienne nord-américaine. Elle finalise une coopération déjà forte entre les deux transporteurs.

Air China et Air Canada viennent de dévoiler une co-entreprise pour régir les liens entre les deux marchés canadien et chinois. La coentreprise sera progressivement mise en place au cours de six prochains mois et permettra aux clients de profiter de plus d'options de voyage : horaires de vols optimisés, tarifs harmonisés, ventes conjointes comprenant des programmes destinés aux entreprises et des programmes de marketing communs, harmonisation des privilèges pour les grands voyageurs, accès réciproques aux salons.

Depuis le 5 mai 2018, les deux transporteurs opèrent un accord d'exploitation à codes multiples récemment élargi qui offre 564 nouvelles possibilités de correspondance entre le Canada et la Chine par jour. En décembre 2017, Air China et Air Canada ont aussi élargi leur entente concernant l'accès à leurs salons et lancé leur première promotion coinjointe pour les voyageurs assidus de leurs programmes de fidélisation respectifs, PhoenixMiles et Aéroplan. Ces deux dernières années, Air China a lancé des vols directs entre Pékin et Montréal, tandis qu'Air Canada a lancé des nouveaux vols sans escale entre Montréal et Shanghai pour répondre à la hausse de la demande. Les deux transporteurs assurent désormais jusqu'à 52 vols transpacifiques par semaine entre le Canada et la Chine (au départ et à destination de Toronto, Vancouver, Montréal, Beijing et Shanghai).