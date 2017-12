Air Caraïbes fête la première année de la ligne Paris-Cuba

En décembre 2016, Air Caraïbes lançait une ligne Paris-Cuba. Un an plus tard, ce sont plus de 22 500 voyageurs qui ont voyagé sur les trois vols aller-retour par semaine vers Cuba : deux vols aller-retour à destination de la Havane (dont un vol lancé dès le 18 décembre 2017) les lundis et vendredis et un vol via Santiago de Cuba et vers la Havane le mercredi.

Pour fêter cet anniversaire, Air Caraïbes lance une offre promotionnelle, accessible jusqu'au 17 décembre 2017, avec des tarifs à partir de 449 euros TTC l'A-R Paris Orly-la Havane et 649 euros TTC Paris Orly-Santiago. La ligne est opérée en Airbus A350-900.