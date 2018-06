Air Caraïbes et Corsair étendent leur partage de codes

La coopération entre Air Caraïbes et Corsair se renforce. Les deux compagnies, partenaires depuis 2012 sur leurs lignes quotidiennes Paris Orly-Fort de France et Paris Orly-Pointe à Pitre, étendent leur accord de partage de codes à la desserte de la Havane. Ainsi les clients pourront acheter un billet d'avion Air Caraïbes et voyager sur un vol opéré par Corsair et inversement dans les deux sens de trajet.

A partir du 1er août (date de vente et de transport), les deux compagnies proposeront jusqu'à cinq vols A/R par semaine entre Paris Orly Sud et la Havane à leurs clients respectifs. Air Caraïbes proposera ainsi jusqu'à 3 vols A/R et Corsair 2 vols A/R par semaine. Les passagers pourront voyager à de meilleurs tarifs en combinant sur un même billet, un vol opéré par Air Caraïbes et un autre par Corsair.