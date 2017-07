Air Canada Rouge fête son quatrième anniversaire

La filiale loisirs d'Air Canada a transporté depuis sa création plus de 16 millions de passagers.

C'est le 1er juillet 2013 que Air Canada Rouge, la filiale loisirs du groupe Air Canada, effectuait son premier vol. Quatre ans plus tard, sa flotte est passé de 4 à 49 appareils (Boeing 767, Airbus A319 et Airbus A321) et elle a transporté plus de 16 millions de passagers.

"Comme en témoigne sa croissance constante, Air Canada Rouge a remporté un incroyable succès auprès des clients. La compagnie exploite aujourd'hui plus de 100 liaisons. Elle représente un facteur clé de la stratégie d'Air Canada, nous permettant de proposer plus de fréquences et de capacité afin d'offrir à nos clients un nombre sans cesse croissant de destinations et d'options de voyages", se réjouit Benjamin Smith, président-transporteurs de passagers chez Air Canada.

Depuis le début de l'année, Air Canada Rouge a inauguré plusieurs services vers de nouvelles destinations internationales, notamment Montréal-Marseille/Alger/Reykjavik, Toronto-Berlin/Reykjavik, Vancouver-Nagoya/Londres-Gatwick. Et cet automne, elle lancera Montréal-Lima/Phoenix, Toronto-Carthagène/Belize/Saint Vincent et Vancouver-Orlando.