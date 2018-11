Air Canada relance sa liaison saisonnière Paris-Vancouver non stop

Après le succès de la liaison saisonnière Paris-Vancouver direct, initiée durant l'été 2018, la compagnie Air Canada a décidé de la relancer pour l'été prochain avec une exploitation qui sera effectuée entre le 8 juin et le 14 octobre 2019.

Air Canada effectuera la liaison à raison de quatre rotations par semaine (les lundis, mercredis, vendredis et dimanches). Le vol sera effectué en Boeing 787-800 Dreamliner de 251 sièges déclinés en trois classes. La cabine "Classe Signature" (affaires) sera équipée de 20 fauteuils transformables en lits avec notamment des couettes en coton, des grands écrans pour les IFE et des appuie-têtes proposant une fonction massage. La cabine "Economique Privilège" (eco premium) proposera quant à elle 21 sièges d'une assise large de 49,5 cm et disposant d'une inclinaison de 18 cm. Chaque siège est aussi équipé d'un écran tactile de 28 cm. Enfin la classe économique présentera un total de 210 sièges, configurés en 3-3-3 et aussi équipés de leur propre écran tactile. A noter aussi que le Boeing 787-800 présente des hublots 30% plus grands, des coffres à bagage plus spacieux et une hauteur de plafond à 2m50.

A noter aussi que le Boeing 787 sera aussi présent cet hiver sur la ligne Lyon-Montréal (du 8 janvier au 30 mars 2019, opérée trois fois par semaine (mardis, jeudis et samedis). A partir du 20 janvier, un quatrième vol hebdomadaire sera rajouté le dimanche. La ligne sera de nouveau opérée en Airbus A330 à partir du 24 mars.