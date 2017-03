Air Canada pousse la France cet été

Ajout d'un vol quotidien supplémentaire au départ de Paris vers Montréal, lancement de la desserte Marseille-Montréal, retour de la ligne saisonnière Nice-Montréal... La compagnie à la feuille d'érable met le paquet au départ de l'Hexagone cet été.

Du 16 juin au 17 septembre, la compagnie Air Canada proposera un vol supplémentaire quotidien entre Paris Roissy et Montréal, en plus de deux vols exploités à l'année vers Montréal-Trudeau et vers Toronto, pour répondre à la forte demande de haute saison.

Par ailleurs, dès le mois de juin 2017, Air Canada va également lancer une nouvelle liaison saisonnière entre Marseille et Montréal-Trudeau jusqu'au 14 octobre 2017, à raison de 3 vols par semaine. La liaison sera opérée par la filiale du transporteur canadien, Air Canada Rouge. Le service sera assuré en Boeing B767-300 configuré en bi-classe avec 24 sièges en classe Premium rouge et 258 sièges en cabine principale (dont 35 en configuration "rouge plus" avec plus d'espace pour les jambes.

Air Canada opérera aussi à nouveau la liaison Nice-Montréal, à raison de trois vols par semaine du 2 juin au 15 octobre, toujours grâce à Air Canada Rouge qui exploitera la ligne en Boeing B767-300ER avec 24 sièges en classe Premium Rouge et 258 sièges en cabine principale.

Rappelons enfin qu'Air Canada opère depuis juin 2016 la ligne Lyon-Montréal, exploitée toute l'année, à raison de cinq vols par semaine.