Air Canada ouvrira un Paris-Vancouver non stop l'été prochaine

Du 9 juin au 15 octobre 2018, la compagnie Air Canada proposera un vol non-stop Paris-Vancouver. Les vols AC807 partiront de Roissy CDG 2 à 9h55 quatre fois par semaine les lundis, mardis, jeudis et samedis pour se poser à Vancouver à 10h50, heure locale. Les vols retour décolleront à 13h30 les lundis, mercredis, vendredis et dimanches pour atterrir à Roissy CDG à 8h15 le lendemain matin. La compagnie proposera aussi des vols au départ de Zurich. Ils seront ouverts à la vente dès le 6 septembre 2017.

"Le lancement des vols sur Paris et Zurich va porter à cinq le nombre de destinations européennes desservies sans escale au départ de Vancouver l'été prochain. Ces vols offriront d'excellentes options aux visiteurs d'Europe et d'ailleurs qui vont dans l'ouest du Canada et sur la côte nord-ouest du Pacifique", explique Benjamin Smith, président-Transporteurs de passagers d'Air Canada.

Les vols seront assurés en B787 Dreamliner configurés en trois classes.