Air Canada ouvre un vol direct Paris-Vancouver

Le samedi 9 juin, Air Canada a inauguré son premier vol direct Paris-Vancouver. Les vols seront assurés quatre fois par semaine les lundis, mardis, jeudis et samedis et décolleront du terminal 2 de Roissy-CDG à 9h55. Ils atterriront le même jour à Vancouver à 10h50 heure locale. Les vols retour Vancouver-Paris décollent du Canada à 13h30 les lundis, mercredis, vendredis et dimanches pour atterrir à 8h15 le lendemain matin.

La desserte est exploitée en Boeing 787 Dreamliner configurés en tri-classe. Depuis le début de l'année, Air Canada a beaucoup renforcé la destination de Vancouver, avec des lignes vers Taipei et Denver (annuelles) et Francfort, Nagoya, Londres-Gatwick, et Boston (dessertes saisonnières).