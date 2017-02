Air Canada fait peau neuve et va entamer son renouvellement de flotte

La compagnie nationale canadienne a récemment présenté la nouvelle livrée qui va progressivement équiper les 300 appareils de sa flotte principale et régionale. Le noir et blanc seront prédominants, même si la symbolique feuille d'érable rouge cerclée restera bien visible sur l'empennage vertical notamment.

Parallèlement, à la fin de l'année, Air Canada recevra son premier Boeing 737 MAX, et commencera ainsi le renouvellement de sa flotte de monocouloirs. La compagnie canadienne doit par ailleurs son premier CSeries en 2019. Côté long courrier, Air Canada a déjà pris livraison de 23 nouveaux Boeing 787 Dreamliner, et doit en acquérir 14 autres d'ici 2019. A noter aussi que le transporteur a terminé la reconfiguration de ses 25 Boeing B777 sur le modèle de la configuration et des systèmes de divertissement du Dreamliner.