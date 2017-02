Air Canada fait le plein de nouvelles dessertes cet été

La compagnie va lancer un service saisonnier à partir de juin au départ de Toronto et Montréal vers Reykjavik. Le transporteur lancera en 2017 pas moins de onze nouvelles dessertes, dont Marseille-Montréal.

A compter du mois de juin, la compagnie Air Canada assurera une nouvelle desserte saisonnière au départ de Toronto (quatre vols hebdomadaires) et Montréal (trois vols hebdomadaires) vers Reykjavik. Les vols seront exploités par la filiale loisirs du transporteur canadien, Air Canada Rouge avec des A319 de 136 places, équipés en cabine Premium Rouge et classe économique.

Une autre ouverture estivale est celle de la ligne Marseille-Montréal qui sera exploitée du 10 juin au 14 octobre. Pour l'ensemble de l'année 2017, la compagnie canadienne ajoutera onze nouvelles dessertes à son réseau : les trois évoquées précédemment et des dessertes vers Mumbai, Berlin au départ de Toronto, Shanghai, Alger au départ de Montréal, Taipei, Nagoya, Francfort et Londres Gatwick au départ de Vancouver.

En 2016, Air Canada avait déjà lancé six nouvelles dessertes au départ de Toronto (Séoul, Londres Gatwick, Prague, Budapest, Varsovie, Glasgow), deux au départ de Montréal (Casablanca, Lyon) et trois au départ de Vancouver (Delhi, Brisbane et Dublin).