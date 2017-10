Air Berlin cessera toute activité le 28 octobre au plus tard

La compagnie allemande en faillite Air Berlin cessera tous ses vols le 28 octobre au plus tard, mais ses deux filiales Niki et LG Walter continueront de voler.

Les administrateurs poursuivent leurs discussions avec les deux repreneurs retenus en "short list" : Lufthansa qui serait intéressée par la reprise de LG Walter et de l'autrichienne Niki, plus une partie de la flotte, et Easyjet qui a aussi fait une offre pour récupérer des avions. Néanmoins cette dernière pourrait réduire ses prétentions concernant Air Berlin, plus intéressée par reprendre des actifs de la compagnie Monarch Airlines qui a déposé son bilan la semaine dernière. Elle vise notamment la récupération de précieux créneaux horaires à l'aéroport de Londres Gatwick.

Air Berlin ne continue ses opérations qu'avec l'aide d'un prêt du gouvernement allemand et serait donc obliger d'arrêter ses vols quand elle sera totalement à court d'argent.