Air Belgium prendra son envol fin mars

A l’occasion de la signature d’un accord entre Air Belgium et l’aéroport de Charleroi ou la compagnie sera basée, Niky Terzakis, CEO d’Air Belgium, a fait le point sur le lancement de sa compagnie. Son financement est désormais bouclé, son dossier en vue de l’obtention de sa licence d’exploitation est complet et les premiers vols sont prévus pour fin mars, entre Charleroi et Hong-Kong.

Un aéroport low cost pour une compagnie qui ne l’est pas vraiment. Si ses tarifs seront en effet nettement moins élevés que ceux de la concurrence, Air Belgium n’en proposera pas moins un service trois classes (Business, Premium et Economy) pour lequel l’aéroport de Charleroi a prévu d’adapter ses infrastructures. C’est ainsi que les passagers des classes à haute contribution seront accueillis dans un terminal séparé aménagé à cet effet (l'ancien terminal, réaménagé en terminal pour l'aviation d'affaires). Ils y bénéficieront de procédures de check-in, contrôles et embarquement en 20 minutes, un record.

Air Belgium accueillera 2 A340-300 fin février et deux autres appareils du même type en mai pour l’ouverture d’autres destinations en Chine. A terme, des développements sont envisagés sur l’Atlantique Nord. La compagnie va occasionner la création de 600 emplois directs et indirects sur l’aéroport de Charleroi.