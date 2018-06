Air Belgium prend son envol

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pendant ce temps, le deuxième A340-300 de la compagnie poursuivra ses vols pour compte de tiers, une activité lucrative développée dans l’attente des droits de survol de la Russie et que la compagnie va poursuivre au moins jusqu’au lancement d’une nouvelle ligne vers la Chine qui devrait intervenir dans les prochains mois. Air Belgium a ainsi transporté quelque 10.000 passagers depuis le début de l’année notamment pour Air France, TUI et Surinam Airways.

La nouvelle compagnie belge long-courrier a enfin pris son envol. Après de nombreuses difficultés dans l’obtention de son certificat de transporteur aérien puis dans l’obtention de droits de survol de la Russie, l’Airbus A340-300 tri-classe (business, premium et économique) d’Air Belgium a quitté, le 6 juin dernier, l’aéroport de Brussels South Airport à destination de Hong-Kong. Une ligne qui sera opérée à raison de 2 vols par semaine, puis 3 vols par semaine à partir de juillet.

