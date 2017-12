Air Belgium décollera de Charleroi

En gestation depuis plusieurs mois, la compagnie belge low cost long courrier, Air Belgium, progresse en vue de ses premiers vols au printemps 2018. La compagnie a ainsi bouclé son tour de table avec l’entrée dans son capital de deux investisseurs publics (SRIW et SFPI pour 12,5% chacune) et, surtout, à choisi sa base. Après de longues négociations avec plusieurs plateformes, c’est finalement à Charleroi qu’Air Belgium lancera ses vols vers la Chine. Un choix dicté par les couts plus bas de l’aéroport low cost (3 euros de redevance passagers contre 28 à Brussels Airport), mais aussi par l’arrivée prochaine à Bruxelles de Cathay Pacific qui opèrera Bruxelles-Hong Kong à partir du printemps prochain comme souhaite le faire Air Belgium. Face à ce nouveau concurrent, la petite compagnie belge devra jouer la carte de la différentiation, quitte à perdre les capacités de connexion offerte par l’aéroport de Bruxelles au profit des avantages économiques de Charleroi.

Dans un premier temps, les opérations subiront quelques limitations consécutives à la longueur de la piste aujourd'hui de 2500 mètres. Mais les dirigeants de la compagnie ont reçu des assurances de la part d'aéroport quant à son extension.