Air Austral renforce la ligne Paris-Mayotte

Il y a deux ans de cela, le 11 juin 2016, Air Austral lançait son premier vol direct entre Paris CDG et Mayotte. Cette ligne opérée en Boeing 787-8 bi-classe. En deux ans, la compagnie a transporté 133 804 passagers, enregistrant un taux de remplissage moyen de 90%, sans compter le fret.

Pour répondre à la demande croissante des voyageurs, la compagnie réunionnaise propose depuis le mois d'avril dernier une quatrième fréquence hebdomadaire directe entre Paris CDG et Dzaoudzi et jusqu'à cinq fréquences hebdomadaires en période de haute saison. Les quatre fréquences hebdomadaires sont exploitées les lundis, mercredis, vendredis et samedis, plus un vol supplémentaire en haute saison. Ces vols directs sont complétés par les vols Paris CDG-La Réunion-Mayotte, exploités une à deux fois par jour.