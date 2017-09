Air Austral ouvre un centre de formation pour PNC

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le coût de la formation est à partir de 2800 euros (hors frais d'examen et hors modules complémentaires. Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse uuformation@air-austral.com (tél : 0262 93 16 17).

Cette école de formation va en fait être localisée dans un centre de formation, ouvert en 2008, initialement destiné au maintien de compétences des équipages d'Air Austral. Il sera élargi à tous les Réunionnais, mais également aux habitants de la zone Océan Indien souhaitant obtenir le diplôme de PNC. Il est composé de quatre salles de cours d'une capacité de 70 personnes, une salle équipée en cabine de 42 sièges permettant les exercices de lutte contre incendie et une partie technique où sont reconstituées les cabines des trois types d'appareils exploités par Air Austral.

Air Austral diversifie son activité. La compagnie réunionnaise ouvrira le 16 octobre une école spécialisée dans la formation des métiers d'hôtesses de l'air et stewards. Dans cette nouvelle structure située au niveau du siège social de la compagnie, elle permettra aux Réunionnais d'accéder à la formation des PNC directement depuis leur île pour obtenir C.C.A. (Cabin Crew Attestation).

