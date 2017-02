Air Austral et Ethiopian Airlines : duel pour Air Madagascar

Le conseil d'administration d'Air Madagascar vient d'annoncer qu'elle avait reçu les offres de la part de trois compagnies pour devenir le partenaire stratégique de la compagnie malgache : Air Austral, Ethiopian Airlines et Kenya Airways.

Après avoir revu le rapport d'évaluation préparé par IOS Partners et TroyAvi, le conseil a désigné Air Austral et Ethiopian Airlines comme étant les soumissionnaires les mieux placés et va entamer avec ces deux derniers candidats des négociations parallèles.

Un adjudicataire définitif sera sélectionné d'ici le 31 mars 2017 et sera invité à signer un contrat de partenariat avec l'Etat malgache pour le redressement et le développement d'Air Madagascar.